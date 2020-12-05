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Как порадовать гостей вкусной выпечкой и не разориться? Легко –
приготовьте "ангельский бисквит" на белках. Он обойдется недорого, а получается
невероятно нежным и воздушным. Прекрасная база для праздничных тортиков на Новый
год 2021.
Ингредиенты для бисквита на белках:
7 охлажденных белков, 100 граммов сахара, 80 граммов пшеничной муки, лимонный сок – чайная ложка, ванилин, щепотка мелкой соли.
Приготовление "ангельского бисквита":
Из такого базового бисквита можно приготовить торт с масляным или заварным кремом. Хорош будет апельсиновый или лимонный курд. Сверху можно украсить шоколадной глазурью. Ее несложно сделать в домашних условиях на основе какао.
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