"Ангельский бисквит": быстрый базовый рецепт на Новый год

продолжение"Салат королей" с мясом: легкий рецепт к новогоднему столу
На его основе можно легко собрать праздничный торт

Как порадовать гостей вкусной выпечкой и не разориться? Легко – приготовьте "ангельский бисквит" на белках. Он обойдется недорого, а получается невероятно нежным и воздушным. Прекрасная база для праздничных тортиков на Новый год 2021.

Ингредиенты для бисквита на белках:

7 охлажденных белков, 100 граммов сахара, 80 граммов пшеничной муки, лимонный сок – чайная ложка, ванилин, щепотка мелкой соли.

Приготовление "ангельского бисквита":

  • Взбейте белки до легкой пены. Постепенно начинайте всыпать в миску сахар, продолжая взбивать.
  • Когда белки с сахаром дойдут до состояния мягких пиков, добавьте ванилин, щепотку соли и просейте в миску муку.
  • Силиконовой лопаточкой осторожно вмешайте муку в белки.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Застелите дно разъемной формы пергаментом, смажьте сливочным или растительным маслом и аккуратно переложите тесто. Разровняйте верхушку лопаткой и отправляйте в духовку.
  • Выпекать нужно 25-30 минут. Все зависит от вашей духовки и диаметра формы.
  • Готовый бисквит остудить в духовке с приоткрытой дверцей, затем достать и освободить от формы. Полностью остывший бисквит завернуть в пленку и поставить в холодильник на ночь.

Из такого базового бисквита можно приготовить торт с масляным или заварным кремом. Хорош будет апельсиновый или лимонный курд. Сверху можно украсить шоколадной глазурью. Ее несложно сделать в домашних условиях на основе какао.

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