Cалат "Каприз" с печенью: простой рецепт на Новый год

продолжение"Ангельский бисквит": быстрый базовый рецепт на Новый год
Пикантный вкус блюду придаст соевый соус

Наверняка, многим уже приелись такие салаты, как оливье и селедка под шубой. В новогоднюю ночь хочется попробовать что-то другое – вкусное, но при этом простое в приготовлении. Предлагаем вам рецепт салата Каприз на основе печени к Новому году 2021. Это блюдо точно не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты: 500 граммов куриной печени, 50 миллилитров соевого соуса, растительное масло, одна морковь, три лука, один свежий огурец, три яйца, банка зеленого горошка, майонез.

Приготовление:

Помойте печень, после чего нарежьте ее небольшими кубиками. Поместите ингредиент в миску и залейте соевым соусом. Отложите на 15 минут.

За это время нарежьте лук кубиками и натрите морковь на терке. Также пропустите чеснок через чеснокодавилку. Отварите яйца.

Обжарьте печень на растительном масле (около шести минут). За две минуты до готовности добавьте в сковородку измельченный чеснок.

По истечении нужного времени переложите печень в отдельную тарелку. На оставшемся растительном масле обжарьте лук и морковь.

Свежие огурцы и отваренные яйца нарежьте кубиками. Смешайте печень, морковь, лук, огурцы и яйца. Заправьте салат майонезом и сверху посыпьте его горошком.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом слоеного салата на Новый год. 

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