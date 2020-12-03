Яблоко и печень трески: рецепт слоеного салата на Новый год

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Чтобы поразить домочадцев и гостей в Новый год, можно приготовить слоеный салат с печенью трески, овощами, плавленым сыром и яблоком. Закуска наверняка понравится всем.

Необычное сочетание продуктов придает этому блюду особой пикантности. Кисло-сладкий вкус плода, овощей и зеленого лука дополняют насыщенность деликатесного продукта.

Ингредиенты: печень трески – 160 г, картофель – 250 г, морковь – 1 шт. (130 г), кисло-сладкое яблоко – 1 шт. (100 г), яйца – 3 шт., плавленый сыр – 90 г, зеленый лук – 30 г, грецкие орехи – от 30 до 40 г, сок лимона – 1 ст.л. (15 мл), майонез – 100 г или по вкусу, при желании можно добавить 1 ч.л. растительного масла.

Пошаговый рецепт салата к Новому году

Вначале следует вымытые картофель и морковь отварить до готовности в воде или на пару, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Плавленый сыр минут на 20 положить в морозилку. Яйца варить 8 – 10 минут, после чего опустить в холодную воду, очистить и натереть на крупной терке.

Печень трески достать из банки и вилкой разделить на небольшие кусочки. Ядра грецких орехов измельчить. Зеленый лук помыть, высушить и мелко нарезать. У яблока снять кожуру, удалить семена. И тоже натереть  на крупной терке

Затем, поставив на тарелку кулинарное кольцо  диаметром 14 см и высотой 10 см, смазать его стенки майонезом или растительным маслом. Понизу распределить картофель и добавить майонез.

Потом выложить печень трески, а на нее – зеленый лук. Сверху добавить вынутый из морозилки и крупно натертый плавленый сыр. Опять нанести майонез. 

Далее высыпать натертые яйца. На них выложить яблочные "стружки". Полить выдавленным из лимона соком и смазать майонезом. Последним слоем укладываем натертую на крупной терке морковь и посыпаем ореховой крошкой.

Кулинарное кольцо снять, и вуяля – слоеный салат с печенью трески, овощами, плавленым сыром, яблоком и орехами готов. Приятного аппетита в Новый год!

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