Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Впереди пора новогодних праздников. А это значит, что уже скоро хозяйки начнут задумываться о том, какими блюдами порадовать близких и гостей. И если классические салаты "приелись", тогда можно приготовить необычный мясной салат и подать его в тонких блинчиках.
Ингредиенты: куриное филе – 300 гр., свежие шампиньоны – 200 гр., твердый сыр – 50 гр., 4-5 маринованных корнишонов или 1 маринованный огурец, зубчик чеснока, лук – 1 шт., майонез – 2 столовые ложки, готовые тонкие блинчики, зелень, соль, перец по вкусу.
Приготовление
Для начала стоит подготовить продукты: лук необходимо нарезать кубиком, грибы можно нарезать так, как вам больше нравится, но не слишком крупно.
После шампиньоны и лук следует обжарить на растительном масле. Отваренную куриную грудку, соленые огурцы, сыр нужно нарезать небольшими кубиками.
После все ингредиенты нужно смешать в отдельной емкости, добавить майонез и выдавить зубчик чеснока.
На следующем этапе необходимо сложить блины в стопку и разрезать их на две части. После этого блины нужно свернуть в "кулек", а верхний край загнуть, чтобы будущая закуска держала форму.
После "кулечки" из блинов следует наполнить салатом, украсить зеленью.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом необычного сырного салата в апельсине.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...