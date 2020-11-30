Приготовление слоеного десерта займет всего 1 час

После новогодних салатов к столу можно подать и праздничный десерт – вкусный торт с нежным кремом. На его роль отлично подойдет быстрый медовик. Причем хозяйкам не придется тратить много времени на раскатывание коржей, потому что приготовить такое угощение можно всего лишь за час.

Ингредиенты для медового торта: сливочное масло – 180 г, мед – 200 г, сахар – 150 г, мука – 400 г, яйцо – 4 шт., сметана – 800 г, сода – 1 ч. л., сахарная пудра – 150 г.

Приготовление медовика в домашних условиях

Рецепт быстрого медовика отличается от классического, при этом ничуть не уступает ему по вкусу. Сперва необходимо растопить сливочное масло с медом и сахаром, доведя смесь до кипения. Затем добавить туда немного соды и перемешивать, пока не осядет пена.

Когда масло остынет приблизительно до 50°C, вбиваем яйца. Важно не делать этого сразу, чтобы они не свернулись. Последний ингредиент для теста – это мука. Перемешиваем и распределяем про противню, укрытым пергаментом. Должно получиться четыре больших коржа. Выпекаем их в течение 8 мин в разогретой до 180°C духовке.

Готовые коржи делим пополам, обрезаем неровные края. Теперь приступаем к крему. Его рецепт очень прост: нужно перемешать жирную сметану с сахарной пудрой. Смазываем коржи начинкой, края торта можно посыпать измельченными остатками. Убираем в холодильник на 4 часа.

Медовый десерт со сметанными кремом на Новый год готов. Приятного аппетита!

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