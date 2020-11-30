Оригинальный салат: селедка по-японски дополнит новогоднее меню

продолжениеБыстрый медовик на Новый год: рецепт праздничного торта с нежным кремом
Закуску по достоинству оценят любители необычных блюд

Удивит всех, кто соберется за столом в самый любимый праздник – Новый год, – салат, которым можно заменить привычную "шубу". На приготовление селедки по-японски потребуется не больше 20 минут, а результат превзойдет ожидания: угощение получится оригинальным и вкусным.   

Как создать и подать это блюдо, расскажет подробный рецепт от "Утро.ру".

Ингредиенты необычной закуски: 1 филе сельди, 2 яйца, 100 г консервированного горошка, 1/4 луковицы, половинка соленого огурца, 2 ст. л. майонеза.

Способ приготовления

Вначале нужно разрезать селедку на две части по длине. Затем следует тщательно очистить ее от шкурки, хребта и костей. 

Пока варятся яйца, нарезать лук кубиками и ошпарить кипятком. Таким же образом измельченный соленый огурец смешать с горошком. Добавить туда лук и 1 ст. л. майонеза. Все смешать и выложить в салатник.

Сваренные вкрутую яйца надо очистить и разрезать поперек на две части. В каждую полоску филе селедки завернуть половинку яйца. Полученные "рулетики" уложить на смесь в салатнике.

Центр каждого яйца смазать оставшимся майонезом и посыпать молотым черным перцем или другой приправой. Украсить закуску листьями салата, петрушкой, рукколой.

Селедка по-японски готова. Пиятного аппетита за новогодним столом!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт легкой закуски к праздничному столу. Аппетитное угощение из крабовых палочек приготовится за полчаса и всем придется по вкусу.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей