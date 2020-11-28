Крабовые шарики: рецепт легкой закуски к новогоднему столу

продолжениеОригинальный салат: селедка по-японски дополнит новогоднее меню
Вкусное блюдо к празднику можно приготовить за полчаса

Аппетитная закуска может стать изюминкой праздничного стола. Однако не любая подойдет к любому горячему. Тем не менее угостить близких вкусным блюдом, которое разлетится за считанные минуты и при этом дополнит ужин, все-таки можно. Шарики из крабовых палочек придутся по душе даже самым привередливым, а также украсят стол.

Ингредиенты легкой закуски к Новому году: упаковка крабовых палочек, яйца – 2 шт., сыр – 100 гр., чеснок – 1 зубчик, майонез – три-четыре столовых ложки, соль и перец по вкусу, пучок петрушки.

Пошаговый рецепт приготовления крабовых шариков: крабовые палочки натереть. 2/3 продукта положить в посуду, оставшуюся часть отложить. 

Яйца сварить вкрутую, очистить от скорлупы и также натереть. Затем добавить к крабовым палочкам. Сыр – лучше использовать тип сулугуни – натереть. Петрушку мелко порубить. Все ингредиенты добавить в миску. Туда же выдавить чеснок. Посолить и поперчить смесь. 

После этого нужно скатать получившийся продукт в шарики. Для удобства можно намочить руки. Затем шарики обвалять в крабовые палочки, которые остались. Выкладывать на лист зеленого салата. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом грузинской закуски. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей