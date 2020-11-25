Пальчики оближешь: рецепт салата "Дюймовочка" к новогоднему столу

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Закуска наверняка придется по вкусу даже самым привередливым гостям

Впереди новогодние праздники, а это значит, что хозяйки будут думать, чем же накрыть праздничный стол, чтобы порадовать гостей и домочадцев. Отличным вариантом станет салат "Дюймовочка", который готовится быстро и получается очень легким. 

Ингредиенты: 1 средняя морковь, 2 небольших свеклы, сыр – 150 гр., 1 зубчик чеснока, изюм и грецкие орехи – по 50 гр., 3-4 листа салата, 140 гр. майонеза и соль по вкусу. 

Приготовление 

Для начала следует натереть морковь на мелкой терке, добавить в емкость изюм, майонез и соль по вкусу. 

На следующем этапе следует натереть свеклу, добавить к ней грецкие орехи, соль, майонез и тщательно перемешать. 

В отдельную тару следует натереть чеснок и сыр, добавить майонез и перемешать. 

После этого следует начать выкладывать салат. Первым слоем следует выложить морковь, затем – свеклу, после этого – сыр. 

Для четвертого слоя необходимо мелко нарубить листья салата, а после украсить ими закуску. 

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