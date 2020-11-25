Нежный салат из красной рыбы с огурцом: рецепт на Новый год

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Приготовление не займет много времени

Впереди Новый год 2021, поэтому многие хозяйки будут думать: чем же удивить домочадцев и гостей? И если классические оливье и селедка под шубой можно встретить на каждом праздничном столе, то салат из красной рыбы с огурцом придется по вкусу даже самым искушенным гурманам. Он получается достаточно легким и нежным, а на приготовление уйдет не так много времени. 

Ингредиенты: 200 гр. красной рыбы, 2 небольших картофеля, 2 яйца, 2 огурца, 1 морковь, по 100 гр. сметаны и майонеза, зелень, соль по вкусу. 

Приготовление 

Для начала нужно отварить морковь, картофель и яйца. После этого перечисленные ингредиенты следует натереть на крупной терке.

Свежий огурец следует нарезать кубиком. 

После этого таким же образом нужно нарезать малосольную красную рыбу. 

На следующем этапе следует приготовить заправку: смешайте сметану и майонез в пропорции 1 к 1. 

После этого можно приступить к сборке салата. Можно воспользоваться кольцом или собрать закуску прямо в салатнице. Первым слоем выкладываем картофель, затем смазываем его заправкой. Далее – половина нарезанной красной рыбы. Сверху следует выложить морковь и еще раз смазать заправкой. Четверым слоем необходимо выложить огурец, добавить немного заправки. Затем – яйца. После этого стоит еще добавить заправку. И на последнем этапе выложить оставшуюся рыбу. Также можно украсить салат зеленью. 

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