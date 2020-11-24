Апельсиновый кекс с клюквой: рецепт десерта на Новый год

Сладкое лакомство станет украшением праздничного стола

Новый год не за горами. Предусмотрительные хозяйки уже сейчас начинают подбирать блюда, которыми будут угощать родных и друзей в одну из главных ночей года. Апельсиновый десерт отлично подходит для праздничного чаепития в кругу близкий людей.

Ингредиенты

Тесто:

Мука – 250 г, сахарный песок – 200 г, разрыхлитель – 2 чайные ложки, четверть чайной ложки соли, молоко – 150 мл, сок апельсина – 80 мл, топленое сливочное масло – 80 г, яйцо куриное – 1 шт., цедра апельсина – 2 столовые ложки, ванильный экстракт – 1 чайная ложка.

Начинка:

Клюква – 200 г, мука и сахарный песок – по пол столовой ложки.

Глазурь:

Сок апельсина – 3 столовые ложки, сахарная пудра – 90 г.

Пошаговые рецепт приготовления

Духовой шкаф нужно разогреть до 190 градусов. Форму смазать и присыпать мукой. Теперь смешиваем муку с солью, сахарным песком и разрыхлителем.

Затем нужно влить сок апельсина в молоко – тогда оно свернется. Это именно то, что нужно для новогоднего угощения.

Теперь взбиваем вилкой яйцо, масло, свернувшееся молоко. Добавляем экстракт ванили и цедру фрукта. Сюда же следует всыпать сдобренную солью с сахаром муку. Несильно перемешиваем.

Переходим к ягоде. Смешиваем по пол столовой ложки муки и сахарного песка. В полученной присыпке обвалять ягоды. Теперь клюкву нужно аккуратно вмешать в тесто.

Дно посуды для выпечки следует застелить пергаментом. Вливаем тесто. Выпекать около часа.

Теперь кексу нужно дать остыть. В это время подготовьте глазурь – просто смешиваем сок апельсина и пудру. Глазурью украшаем новогоднее лакомство и подаем на стол.

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