Угощение не только украсит праздничный стол, но и придется по вкусу всем

Порадовать близких и гостей в Новый год поможет блюдо из обычных продуктов. Салат "Бычок" придется к месту, ведь 2021-й – год Белого Металлического Быка. А приготовить его совсем не труно, и искусство хозяйки точно оценят по достоинству, ведь такой вид привычного оливье удивит.

Ингредиенты:

говядина – 250 г



яйца – 3 шт,

картофель – 200 г

зеленый консервированный горошек – 1 банка,

огурцы соленые – по вкусу

сметана или майонез, можно их вместе

Для украшения:

кружочки из вареной колбасы или свежих помидоров (это будут ушки и нос)

маслины – 4 шт. (для глаз и ноздрей)

сыр – 2 кусочка, нарезанные полумесяцем (изобразят рожки)

Способ приготовления:

Отварить говядину, картофель и яйца. Мелко нарезать мясо и уложить в виде головы бычка. Промазать майонезом, сметаной или смесью из них.

Измельчить кубиками соленые огурцы, выложить их и также промазать. Натереть яичный желток и, выложив сверху, тоже покрыть майонезом.

Посыпать натертый картофель и промазать. Уложить мелко натертые белки, но закрывать их майонезом не нужно.

Затем следует два кружки вареной колбасы или свежих помидоров поместить по бокам "головы" в виде ушей, а один – на место носа. Из сырных "полумесяцев" соорудить рога. Двумя маслинками изобразить глаза, и столько же кружочков из них уложить на "нос".

Вот и готов салат "Бычок". Приятного аппетита за праздничным столом!

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