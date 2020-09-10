Закуска отлично подходит к таким гарнирам, как макароны, рис и картофель

Икра из лисичек – это та закуска, которая разнообразит ваше меню. Многие хозяйки советуют выбрать именно эти грибы, потому что в них нет червей и отсутствуют токсины.

"Утро.ру" рассказывает, как приготовить оригинальную заготовку на зиму.

Ингредиенты

1 кг лисичек

1 крупная морковь

полстакана растительного масла

1,5 ч. л. соли

щепотка черного перца

2 средние луковицы





Приготовление

Срежьте нижнюю часть ножек у лисичек. Тщательно промойте грибы.

Пропустите лисички через мясорубку или блендер. Переложите грибную массу в глубокую кастрюлю. Добавьте 50 мл подсолнечного масла.

Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на плиту. Тушите в течение часа на медленном огне. Периодически перемешивайте массу, чтобы грибы не подгорели.

Измельчите морковь с помощью терки. Лук нарежьте тонкими перьями. Обжарьте ингредиенты на подсолнечном масле до золотистого цвета.

По прошествии часа добавьте к лисичкам смесь из обжаренных овощей, а также соль и черный перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты и тушите их около 20 минут.

После разложите икру по заранее подготовленным банкам и закупорьте крышки. Переверните банки и накройте их теплым одеялом.

Икра из лисичек готова. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом маринованных опят.