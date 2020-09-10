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Икра из лисичек – это та закуска, которая разнообразит ваше меню. Многие хозяйки советуют выбрать именно эти грибы, потому что в них нет червей и отсутствуют токсины.
"Утро.ру" рассказывает, как приготовить оригинальную заготовку на зиму.
Ингредиенты
Приготовление
Срежьте нижнюю часть ножек у лисичек. Тщательно промойте грибы.
Пропустите лисички через мясорубку или блендер. Переложите грибную массу в глубокую кастрюлю. Добавьте 50 мл подсолнечного масла.
Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на плиту. Тушите в течение часа на медленном огне. Периодически перемешивайте массу, чтобы грибы не подгорели.
Измельчите морковь с помощью терки. Лук нарежьте тонкими перьями. Обжарьте ингредиенты на подсолнечном масле до золотистого цвета.
По прошествии часа добавьте к лисичкам смесь из обжаренных овощей, а также соль и черный перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты и тушите их около 20 минут.
После разложите икру по заранее подготовленным банкам и закупорьте крышки. Переверните банки и накройте их теплым одеялом.
Икра из лисичек готова. Приятного аппетита!
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