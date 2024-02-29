Трех знаков зодиака ждет предательство в марте: будьте начеку

Начало весны порадует не всех

Уже завтра, 1 марта, в свои права наконец-то вступит долгожданная весна. Многие возлагают на начало теплого сезона большие надежды. В это время люди чувствуют особый прилив сил, строят новые планы и готовятся к позитивным переменам в жизни. Однако некоторым придется столкнуться с не самыми приятными событиями. Так, звезды предупреждают представителей трех зодиакальных домов о том, что в марте их ждет предательство.





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