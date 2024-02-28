Азиатский грибок и два Дня Победы: раскрыто пророчество Ванги на 2024 год

Нечто замечательное произойдет на Пасху

Болгарская ясновидящая Ванга еще при жизни стала легендарной фигурой. Предсказания ясновидящей часто сбываются с придельной точностью. При этом Ванга оставила большое наследие – и после ее смерти регулярно раскрываются новые предсказания. Так, ясновидящая рассказывала, что в наступившем 2024-м году жители нашей страны будут праздновать целых два Дня Победы.



По крайней мере, об этом заявляет кум Ванги Сергей Косторной. Он уверен, что этот год станет особенно счастливым для жителей России. Разумеется, не обойдется без испытаний, но в целом грядут позитивные перемены.



Косторной сообщил, что, по прогнозам ясновидящей, в этом году станет легче жить малообеспеченным гражданам – для них повысят социальные выплаты. Также мы будем отмечать сразу два Дня Победы – возможно, речь идет о победе в затянувшемся конфликте.



Тревожные новости связаны со сферой здравоохранения. Ванга предсказывала, что некое грибковое заболевание придет из Юго-Восточной Азии. Азиатский грибок станет новым эпидемиологическим испытанием для человечества.



К слову, ранее свое предсказание на 2024 год оставил известный индийский мальчик-пророк. По словам провидца, будущее нельзя назвать безоблачным, но есть и приятные моменты.

