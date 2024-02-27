Смена власти и "праздник непослушания": что предсказал Нострадамус на 2024 год

Смена власти и "праздник непослушания": что предсказал Нострадамус на 2024 год
Фото: www.unsplash.com
События этого года могут определить будущее на десятилетия вперед

Вряд ли на земле найдется человек, который не знаком с именем легендарного французского астролога и химика Мишеля де Нострдама, известного широкой публике под именем Нострадамус. Многие предсказания этого культового человека уже сбылись. Прорицатель оставил пророчество и на наступивший 2024-й год.

Знаменитый ясновидящий предвидел, что в этом году произойдут события, которые во многом могут определить будущее на несколько десятилетий. В частности, речь идет о разрушении правящих альянсов и создании новых коалиций. По мнению толкователей, речь может идти о Североатлантическом альянсе, тем более, все чаще появляются новости о том, что в рядах НАТО начался серьезный раздор.

Особенное значение в год Дракона Нострадамус придавал усилению мощи Китая. В самое ближайшее время Поднебесная может занять лидирующую позицию на международной арене.

Что касается Европы и Соединенных Штатов Америки, там начнутся серьезные проблемы. Европейским странам Нострадамус предсказал голод, а США – внутренние дрязги. Такое тяжелое положение приведет к настоящему "празднику непослушания"среди местных жителей. Они начнут проявлять агрессию и будут выходить из-под контроля властей.

К слову, ранее всплыло предсказание сербского старца о судьбе России.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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