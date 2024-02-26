Пять рабочих способов получить деньги, которые мы привыкли игнорировать

Не бойтесь просить о помощи и требовать возвращения старых долгов

Наверняка многие сталкивались с финансовыми трудностями – до зарплаты осталось немногим более нескольких сотен рублей, которые нужно неведомым образом растянуть аж на неделю. Или нужно скопить средства на нечто стоящее, а все уходит на еду, оплату ЖКУ и повседневные бытовые мелочи. Остается не так много вариантов: либо подзатянуть пояс, либо работать без выходных – или вернуть себе часть средств.

Да-да, если вы сердобольный персонаж, лучше через все внутренние неудобства попросить вернуть сумму, в которой вы так нуждаетесь. Поэтому, одалживая средства, вы можете попросить оформить расписку или даже заключить договор займа.

Оформить пособие – в нашей стране можно получить десятки видов помощи, если вы оказались в непростых жизненных обстоятельствах. Начинайте путь с финансовой грамотности – к примеру, проверьте, о каких выплатах рассказывают на сайте Фонда социального страхования.



. Счастлив тот, кто имеет средства, добывая их благодаря своему ремеслу. Тут, однако, важна сама цель. Увлечение не станет делом вашей жизни, если вы будете смотреть на него изначально исключительно как на источник заработка.

Наконец, можно попросить о помощи родных и близких. Не идите на поводу у своей гордости. Продайте старые вещи – их найдется немало, поверьте. Прочитанные книги, игровые диски, гаджеты, которые вы любите менять, одежда, которая пылится в шкафу – все это стоит средств.

И, конечно, самый главный способ – разделить расходы. Можно отказаться от такси и поехать на общественном транспорте. Отказаться от лишнего приема пищи и исключить из продуктов сладкое, на которое уходит так много средств. Не пытаться быть "в доску своим персонажем" и закрывать счет за всю компанию – а быть экономнее и сдержаннее. Проявлять себя и щедрость своей натуры, конечно, приятно – но крайне глупо, если у вас пустуют карманы, а на эти деньги вы живете.