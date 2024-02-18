Астролог Володина дала совет всем россиянкам на период с 19 по 25 февраля

Астролог Володина дала совет всем россиянкам на период с 19 по 25 февраля
Василиса Володина. Кадр: YouTube.com
Специалист порекомендовала уделить внимание своему гардеробу

Астролог Василиса Володина сделала новый астрологический прогноз на неделю с 19 по 25 февраля. Она рассказала россиянкам, как можно привлечь к себе удачу в этот период.

По словам специалиста, звезды будут благоволить тем, кто грамотно подойдет к составлению своего гардероба. Володина утверждает, что самым благоприятным цветом станет нежно-зеленый – именно в таком оттенке важно носить что-либо в течение недели.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", это обязательно принесет удачу обладательнице подобного предмета в своем образе. Можно не только надеть на себя подходящий элемент одежды, но также и сделать маникюр в таком цвете – это тоже считается.

Если в гардеробе нет ничего подходящего, то можно что-то купить. Например, отлично будут смотреться шарфы, сумки и свитера в пастельно зеленом оттенке. При необходимости можно приобрести и новую куртку – яркие цвета будут хорошо выглядеть в условиях российской зимы.

Ранее астролог Василиса Володина поделилась своим прогнозом на февраль.

Источник: Telegram
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