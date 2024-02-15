Благоприятные дни для косметических процедур в апреле: лунный календарь

Благоприятные дни для косметических процедур в апреле: лунный календарь
Фото: unsplash.com
Эффект будет лучше, если ухаживать за собой в правильные лунные сутки

Астрологи убеждены, если выполнять бытовые дела в правильное время, то эффекта от них будет гораздо больше. Так, специалисты советуют прислушиваться к лунному календарю даже в вопросе косметических процедур. Эксперты рассказали, какие дни в апреле будут благоприятными для ухода за собой. 

Убывающая (1-7, 25-30 апреля). По мере убывания луны становится меньше и влияние небесного тела на человека. Как результат, организм эффективнее расходует энергию и лучше потребляет пользу. Астрологи сообщают, что в этот период наиболее действенными оказываются оздоравливающие и уходовые процедуры. Также можно провести операцию по удалению родинок и других образований на коже. 

Растущая (9-23 апреля). В этот период в теле человека ускоряются некоторые процессы, быстрее растут волосы и ногти. Специалисты советуют в этот период сконцентрироваться на очищении организма, можно сделать пилинг или чистку лица, сообщает женский журнал "Клео.ру"

Новолуние (8 апреля). В этот день астрологи советуют избегать любых манипуляций с внешностью. Ни самочувствие, ни ваш внешний вид не станут лучше, если выполнять косметические процедуры во время новолуния. 

Полнолуние (24 апреля). В этот день организм будет остро реагировать на любые манипуляции. Кожа будет долго заживать после чистки, а болезненность во время эпиляции будет в разы сильнее, чем обычно. В полнолуние астрологи советуют оставаться в покое и отложить процедуры на более удачный период. 

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Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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