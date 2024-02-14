Астролог призвала к осторожности в День всех влюбленных

В эту дату не стоит посещать массовые мероприятия

Сегодня, 14 февраля, влюбленные отмечают свой "профессиональный" праздник – День Святого Валентина. Счастливые парочки стараются преподнести друг другу подарки, сделать сюрпризы и провести романтический вечер в уединении. Но не все так безоблачно.



Как подчеркнула известный российский астролог Светлана Евстефеева, нынешний день проходит под знаком соединения Марса и Плутона.



При таком положении небесных тел следует избегать большого скопления людей. Как поясняет женский журнал "Клео.ру", в таких местах слишком сильно бурлит энергия, которая может пойти не в том направлении и представляет опасность.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно подарить любимому человеку на День Святого Валентина.

