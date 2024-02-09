Не злите Дракона: что запрещено делать в китайский Новый год

Не злите Дракона: что запрещено делать в китайский Новый год
Фото:unsplash.com
Это может привести к несчастьям

10 февраля наступит китайский Новый год. Отмечают этот праздник не только в Поднебесной, но и те, кто верит в силу восточного календаря. Чтобы не разозлить Дракона – символ грядущего года – стоит соблюсти несколько правил. Это поможет не спугнуть удачу и сохранить гармонию в доме. 

Чтобы год был успешным, не стоит убираться в первый день праздника. В Китае верят, что вместе с мусором вы выбрасываете и удачу из своего дома. Также традиции Поднебесной гласят, что в китайский Новый год нельзя пользоваться ножом и ножницами. Это разрежет поток успеха. Рекомендуется выбирать блюда, которые можно приготовить без острых предметов. 

Несчастье в Новом году принесет и разбитая в праздники посуда. Так, специалисты в области китайских традиций рекомендуют быть осторожными с хрупкими предметами, а если что-то разбилось, то все нужно склеить. Неудача настигает и тех, кто плачет и грустит в китайский Новый год. По правилам нужно радоваться и смеяться. 

Если вдруг надумаете подарить кому-то груши на китайский Новый год, то несколько раз подумайте, прежде чем совершить это. В переводе с китайского этот фрукт означает расставание. Также запрещено дарить часы, они предзнаменуют скорую кончину,  и острые предметы – символ разрыва отношений. Не стоит наряжаться в этот праздник в черную и белую одежду, традиционно эти цвета считаются траурными. 

Ранее мы рассказывали, каким знакам зодиака год Дракона принесет удачу. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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