Двум знакам зодиака предсказали небывалую удачу в феврале

Подробный астрологический прогноз на второй месяц 2024 года

Наступивший февраль принесет с собой очень важный период в жизни большинства людей. Кого-то ждут судьбоносные встречи, новая влюбленность, ответственные дела. А некоторые столкнутся с небывалой удачей – это гарантированно ждет представителей двух знаков зодиака, утверждает астролог Татьяна Рубина.

В беседе с "Пятым каналом" она рассказала, что крайне благоприятным месяц окажется для Тельцов и Козерогов. Удачные стечения обстоятельств будут сопутствовать им на протяжении всего февраля, но тут будет важна личная инициатива и конкретные действия – без них ухватиться за удобный шанс не получится.

У Раков, Рыб и Скорпионов эти четыре недели окажутся периодом активности и реализации своих сил. В целом настроение у представителей этих знаков зодиака будет более мечтательным и способствовать отдыху.

А Девам, Стрельцам и Близнецам предстоит выйти из зоны комфорта. Чтобы пережить этот период с пользой лучше оттачивать свои самые лучшие качества.

Самыми хорошими днями в феврале окажутся 15-е и 16 число, а неблагоприятными будут 9, 23 и 28 февраля.

Ранее астролог Василиса Володина предупредила, что февраль для многих знаков зодиака окажется неожиданным.