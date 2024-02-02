Астролог Василиса Володина сделала прогноз на февраль: "Будет неожиданным"

Специалист заявила, что последний месяц зимы потребует от нас гибкости

Известный астролог Василиса Володина рассказала, чем удивит нас последний месяц зимы. Февраль будет непредсказуемым и потребует от нас гибкости, сообщили эксперту звезды.

Так, по мнению Василисы, начало февраля предзнаменует нам много активностей. Астролог рекомендует сконцентрироваться на здоровье и сдержать обещание заниматься спортом ежедневно. Помимо этого, появятся рабочие вопросы, которые нельзя пускать на самотек.

Планеты сообщают, что в середине февраля у нас тоже не будет возможности расслабиться. В это время нужно проявить гибкость, креативность и на любые новости и изменения реагировать мгновенно, передает слова астролога женский журнал "Клео.ру".

Конец зимы подарит нам много эмоций. Причем это не значит, что они обязательно будут хорошими. Так, Василиса Володина отметила, что очень высокая вероятность потерпеть неудачу в любви – в отношения обязательно кто-то вмешается. Это могут быть какие-то обстоятельства или близкие друзья. Астролог рекомендует не зацикливаться на эмоциях и отпустить ситуацию, тогда она сама разрешится.

Как результат, нас ждет яркий, активный и богатый на эмоции февраль. У многих в этом месяце произойдут знаковые перемены в жизни.

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