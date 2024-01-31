Что нужно успеть сделать трем знакам зодиака зимой

Зимний период уверенно подходит к концу. Пришло время подводить итоги, что было сделано за эти три месяца, а какие вопросы пора оперативно решать. В этом нелегком деле представителям зодиакальных кругов помогают звезды.
Весы
Весам давно пора разобраться с застарелыми конфликтами. Постарайтесь адекватно оценить ситуацию и найдите в себе смелость первым пойти на контакт. Как только старые ссоры будут уложены, а отношения восстановятся, вы почувствуете небывалое облегчение, а жизнь заиграет новыми красками.
Рак
Ракам пришло время навести порядок в финансовых делах. Звезды советуют до конца зимы разобраться со статьями доходов и расходов. Возможно, пора задуматься об отказе от лишних трат или обзавестись дополнительным источником доходов.
Козерог
Козероги должны наконец-то разобраться в любовной сфере. Текущие отношения пора переводить на новый уровень. Тем, кто давно в браке, звезды советуют обновить отношения с любимым человеком. Можно наконец-то отправиться в долгожданный отпуск или просто посвятить побольше времени друг другу.
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