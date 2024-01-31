2024 год будет особенным: духовный целитель рассказала о переменах в будущем

Эзотерик сообщила о переходе в четырехмерную реальность

Сложно сказать, что 2023 год был легким, многим он принес перемены в жизни и, по словам эзотериков, сильно повлиял на 2024 год. Однако как именно, нам только предстоит узнать. А вот духовный целитель Екатерина Старцева уже порассуждала на эту тему. Женщина уверена, что изменения коснутся каждого.

Так, по словам эксперта, сейчас мир совершает переход в четырехмерную действительность, прощаясь с трехмерной. Екатерина сообщила, что помимо этого, вскоре станет известна еще одна координата. Эзотерик рассказала, что влияние 2023 года было очень мощным, но даже при этом не все смогли на себе это ощутить. Квантовый переход коснулся разумных духов, материальные и нематериальные энергии, пишет женский журнал "Клео.ру".

Ольга Старцева заявила, что люди должны стать частью этого процесса, и тогда 2024 год для них будет действительно особенным. По словам эксперта в области эзотерики, сейчас у людей появляются базовые настройки сознания, которые позволяют прочувствовать и даже создать картинку некого "дома". Еще в 2023 году такой возможности не было ни у кого. Это значит, что тот, кто сможет принять и ощутить квантовый переход, будет строить свою идеальную жизнь просто прислушиваясь к душе.

Ранее популярная предсказательница раскрыла главные испытания 2024 года.