Популярная предсказательница раскрыла главные испытания 2024 года

По словам эзотерика, расслабляться в этом году точно не стоит

Знаменитая экстрасенс Инна Мишина призналась, что видела вещий сон, который показал, что принесет миру наступивший 2024 год.

Инна поведала, что во сне получила букет от мужской руки, затем перед глазами выросло "24" и замелькал калейдоскоп картинок. Расшифровала она их так: в весенний период Россия займет очередные населенные пункты и увеличит границы, но противостояние на этом не закончится.

Кроме того, заявила эзотерик, развиваться начнет противостояние на Ближнем Востоке – в войну вступят Ливан и Китай. Вообще год, по совам Мишиной, отметится тремя войнами, поскольку раньше ей снился сон, где соединились в одну три горных вершины. Предсказала пророчица и скачки доллара, и удешевление нефти.

Помимо военных предсказаний, Инна Мишина увидела в небе ужасные молнии, что означает немало катаклизмов и авиакатастроф. Високосный год, по мнению эзотерика, выдастся нелегким. Она предвидит очередную эпидемию новой болезни.

"Это год не подъема, а испытаний", – подчеркнула ясновидящая.



Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", экстрасенс предсказала немало жизненных потерь, и вообще год будет кому-то подарком, кому-то обнулением, однако устоять найдутся силы не у всех.

Ранее мы писали, что преемница Ванги сделала страшное предсказание на текущий год.

