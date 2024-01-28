Каким знакам зодиака сложнее выйти замуж

Астрологи рассказали, что мешает найти свое счастье

Положительные качества женщин, рожденных под знаками Тельца, Девы, Стрельца и Весов работают протий них. Представительницы этих созвездий привлекают мужчин и имеют много поклонников, однако с созданием семьи им категорически не везет – мужчины бегут от них.

Нежные, тонкие, изящные Весы вызывают оторопь и влюбленность у многих представителей сильного пола. Но эта ранимость и нежность одновременно – враги женщин, потому что немногие поклонники готовы сражаться с конкурентами за благосклонность пользующейся популярностью дамы.

У женщин-Стрельцов вроде бы и достоинство... но оно усложняет им жизнь. Убойная прямолинейность и честность – их кредо. Поэтому мужчины, мечтающие о комплиментах от любимой, их получат – но сладкой лжи не будет ни слова.

Безупречные Девы отпугивают кавалеров как раз таки этой безупречностью. Идеальные, как английские дворецкие, они перфекционисты и очень требовательные. Мало кто рискнет попытаться соответствовать высочайшим стандартам такой невесты.

Ну, а дамы-Тельцы с одной стороны темпераментны и этот огонь приманивает к ним мужчин. Но они – жуткие собственницы и ревнивицы. А жить на вулкане долго не сможет даже самый хладнокровный мужчина.

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