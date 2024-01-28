Астролог Глоба сделала предсказание на будущее: "Впереди другая цивилизация"

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Известный астролог Татьяна Глоба утверждает, что в сложные времена к ней обращаются за помощью гораздо чаще. Ей тяжело, но она старается помогать людям. Так, ясновидящая сделала важное предсказание и призвала не переживать всех, кто беспокоится за будущее.
Астролог уверена, что через 2,5 года в мире завершатся перестройки и жить станет гораздо легче. Она сравнила настоящее время с Россией 30-х, напомнила, что народ пережил голод, репрессии, но со всем справился. Глоба призвала всех не падать духом и потерпеть еще немного. По словам предсказательницы, впереди нас ждет новая цивилизация.
Также Тамара сообщила людям, что будет после завершения сложного периода. Она считает, что цифровые технологии разовьются еще больше и станут неотъемлемой частью жизни каждого человека.
По мнению Глобы, в мире не останется паспортов и других документов, а все будет храниться на одном носителе. Это станет удобным решением, но люди не сразу поймут нововведения и будут бояться, как когда-то опасались заводить банковские карты. Также она сообщила, что чипирование нам не грозит, личные данные поместят на другой носитель.
Ранее сообщалось, что мрачные предсказания Нострадамуса начали сбываться.
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