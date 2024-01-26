Свадьба и куча денег: каких знаков зодиака ждет счастье в феврале

Некоторым улыбнется фортуна

Буквально через несколько дней в свои права вступит последний зимний месяц. Как сообщают звезды, для многих этот период станет судьбоносным. Представителям трех зодиакальных домов несказанно повезет в конце зимы.





Телец

Лев



Водолей