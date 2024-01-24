Названы самые несчастливые знаки зодиака в феврале

Некоторым придется нелегко

Зима давно перевалила за половину, совсем скоро начнется последний холодный месяц сезона. Многие в феврале ощущают приподнятое расположение духа, ведь весна совсем близко. Однако, к сожалению, некоторым знакам зодиака в феврале не повезет.





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