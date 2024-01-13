Проблемы в семье и на работе: что уготовил февраль трем знакам зодиака

Последний зимний месяц может стать серьезным испытанием
Казалось бы, зима началась совсем недавно, но вот уже на пороге ее последний месяц – февраль. Как предсказывают звезды, для некоторых завершение зимы станет периодом потерь и испытаний.
Козерог
Козерогам стоит приготовиться к серьезным проблемам на работе. Вероятно, обстоятельства будут складываться неблагоприятным образом из-за подлых поступков со стороны завистливых коллег. Для того чтобы минимизировать последствия подковерных игр, все важные вопросы решайте непосредственно с руководством.
Лев
Львы могут столкнуться с отсутствием внимания со стороны родных людей. Возможны серьезные проблемы в общении с родственниками, а также конфликт с любимым человеком. Звезды говорят, во многом в таком положении дел виноваты сами представители этого зодиакального круга. Львам нужно быть более сдержанными и меньше проявлять высокомерие по отношению к другим людям.
Рыбы
Февраль станет периодом испытаний для Рыб. Представители этого зодиакального дома могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за проблем на работе. Возможно, речь будет идти о лишении премии или других неприятных сценариях. Звезды советуют Рыбам поскорее озаботиться источником дополнительного дохода. Вероятно, скоро основная трудовая деятельность перестанет их удовлетворять.
К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало
, каких знаков зодиака ждут изменения семейного положения.