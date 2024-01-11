Денежные потоки и романтика: каким знакам зодиака повезет в конце января

Звезды предсказывают счастливчикам серьезные перемены
Начало нового года всегда ассоциируется со стартом прибыльных проектов, переменами в личной жизни и трудовой деятельности. Люди часто откладывают решения на новый год, который наконец-то наступил. Как предсказывают звезды, первый месяц нового года обещает серьезные перемены представителям трех зодиакальных домов.
Козерог
Козероги могут рассчитывать на ощутимое продвижение по карьерной лестнице. Положение космических объектов обещает представителям этого знака зодиака успех в трудовой деятельности. Также возможны неожиданные премии и другие поощрения за отлично выполненную работу.
Весы
Конец января обещает принести позитивные перемены в личную жизнь Весов. Весьма вероятно, что именно второй зимний месяц подарит представителям этого зодиакального круга встречу со второй половинкой. Для тех, кто уже обзавелся любимым человеком, январь подготовил приятные перемены в отношениях.
Стрелец
Стрельцам будет везти по всем фронтам. В личной жизни наступят позитивные перемены, а на работе наконец-то заметят ваши достижения. В целом, вторая половина января является крайне благоприятным периодом для Стрельцов, самое время хватать удачу за хвост.
К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало
, каких знаков зодиака ждут перемены в семейном статусе.