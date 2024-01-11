Денежные потоки и романтика: каким знакам зодиака повезет в конце января

Звезды предсказывают счастливчикам серьезные перемены

Начало нового года всегда ассоциируется со стартом прибыльных проектов, переменами в личной жизни и трудовой деятельности. Люди часто откладывают решения на новый год, который наконец-то наступил. Как предсказывают звезды, первый месяц нового года обещает серьезные перемены представителям трех зодиакальных домов.





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