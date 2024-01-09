Как сохранить здоровье в год Зеленого Дракона: советы эксперта

Как сохранить здоровье в год Зеленого Дракона: советы эксперта
Фото: unsplash.com
Символ оказывает особое влияние на состояние человека

В 2024 году отдыха и накапливания ресурсов ждать не стоит. Напротив, готовимся к ударному труду, поскольку выход из зоны комфорта и действия в непривычных условиях всегда требуют сил. Поэтому на первый план должны выйти забота о здоровье и возможность отдохнуть и расслабиться, рассказала эксперт в области китайской метафизики Яна Родина.

Без нормального отношения к здоровью и восстановления начнутся нервы и переживания из-за неожиданных перемен в жизни. А таковых будет немало, поскольку этот год – период отмирания старого и выхода на сцену нового. При нормальном отдыхе наша психология позволит быстрее находить способы решения и логично реагировать на перемены.

Пять элементов в китайской метафизике напрямую связаны с системами организма и эмоциями. Раздражаясь и злясь, мы нагружаем печень и желчный пузырь. В наступившем году нам предстоит научиться не прятать недовольство, а решать неприятные ситуации до того момента, как мы перестанем справляться с гневом. При этом необходимо быть деликатными и стараться держать эмоции под контролем.

Придется уделить внимание и легким. Потребуется укрепление иммунитета и подпитка витаминами, поскольку иммунная система может ослабеть в этом году. Позаботиться нужно будет и об опорно-двигательном аппарате, мышцах и суставах, чтобы не потянуть их или не перегрузить. При этом спорт в новом году обязателен. Проще будет тем, у кого не хватало силы воли уделить внимание физической нагрузки: в этом году энергии подтолкнут к подобному сами.

Кроме того, эксперт по китайской метафизике обрадовал обладательниц лишнего веса: новые энергии года подсобят в решении вопроса: либо перестроив режим питания, либо с помощью той же нагрузки они аккуратно заставят постройнеть.

Ранее мы рассказывали о предсказании парапсихолога на наступающий год Зеленого дракона.

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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