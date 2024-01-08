Что даст Дракон рожденным в год Кролика: предсказания астрологов

Что даст Дракон рожденным в год Кролика: предсказания астрологов
Фото: unsplash.com
Эксперты предсказывают, чего ждать от года Дракона подопечным разных зверей: речь о кролике

Люди, рожденные в год Кролика, наделены мягким характером и миролюбием. Они умеют разрядить любое напряжение, очень эмпатичны в общительны. А их образованность и интеллигентность очень помогает в карьере. Что же принесет им наступивший год, которому покровительствует Дракон?

Прежде всего, Кроликов ждет профессиональный успех, особенно если они работают в культурной отрасли или на творческой профессии. Да, им придется постоянно работать и повышать уровень знаний. А если при этом еще и помогать другим, то и на ответную помощь можно рассчитывать легко. Астрологи говорят, что в текущем году эмпатия и помощь будут главным девизом Кроликов в карьере.

Финансовая удача придет к тем Кроликам, которые научатся жить по средствам, не надеясь на чудо или огромные премии. Эксперты советуют Кроликам начать создавать подушку безопасности. Этот год будет для них ровным и стабильным.

А вот в личной жизни Кроликов ждет строго обратное – страсти, динамика, эмоции. Правда, не всегда приятные. С новыми партнерами возможны взрывы чувств, а вот в давних парах или семьях не исключены ссоры. И здесь важно не взрываться на пустом месте, а попытаться понять причину происходящего. Одиноким людям стоит чуть понизить планку и тогда возрастет шанс встретить половинку.

2024 год перетряхнет почти все отрасли жизни Кролика, но так будет даже интереснее сражаться с препонами, зато в конце года можно будет законно гордиться собой, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Благо от здоровья сюрпризов ждать не придется, так что сил хватит на все свершения.

Читать знаки судьбы крайне важно. Особенно если в вашем окружении присутствует большая концентрация людей с определенным знаком Зодиака, предупреждает "Пятый канал" – это говорит именно о нехватке черт представителей конкретного созвездия. Здесь Вселенная сама делаем для вас прозрачные намеки.

Ранее мы писали о том, каким будет наступивший год для всех знаков Зодиака.

Источник: Издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
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