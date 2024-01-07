На кого обрушится любовь до 2025 года: готовьтесь встретить свое счастье

На кого обрушится любовь до 2025 года: готовьтесь встретить свое счастье
Fred de Noyelle / GODONG/www.globallookpress.com
Для многих история закончится долгожданным браком

В наступившем 2024 году только избранные смогут встретить свое счастье. Звезды гарантируют брак или любовь только шести представителям зодиакального круга – остальным придется либо ждать, либо продолжать искать свою судьбу до лучших времен.

Овен

До 2025 году у вас есть все шансы на завершение прежних отношений, чтобы, наконец, встретить свое счастье. Помните, что перемены к лучшему. Не бойтесь ни страха, ни будущего. Оно будет ярким, насыщенным и, что самое важное, счастливым. Не больше и и не меньше.

Телец

У Тельцов появился шанс встретить свою половинку, о которой те мечтали и страдали долгое время. Возможно, до 2025 года вы стремительно создадите семью. В любом случае, любовная история обещает быть яркой и ослепительной. А знакомство произойдет в самый неожиданный момент.

Близнецы

У Близнецов появится партнер, который изначально покажется невзрачным и мало чем примечательным. Но то будет обманчивое впечатление: прекрасная половинка раскроется в нужный момент, подобно розе. А затем начнется та самая сладострастная большая любовь.

Лев

Знакомство с будущим спутником жизни произойдет весной 2024 года. Не сомневайтесь: ваша пара будет самой яркой и известной в ваших же кругах. Помните, однако, что счастье – не в публичности и демонстрации чувств и намерений, а в том, что существует между вами.

Дева

У Дев есть все шансы встретить к маю вторую половинку. Таинственным человеком, который в будущем вас осчастливит, может быть кто угодно: коллега, однокурсник или интересный иностранец.

Стрелец

Любовная история завяжется в апреле 2024 года. В дальнейшем все будет развиваться стремительно – и глазом не успеете моргнуть, как увидите на пальчике кольцо с бриллиантом, способным проломить стену. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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