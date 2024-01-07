Три знака зодиака будут купаться в деньгах в январе

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Декабрь и праздники традиционно обернутся для многих тратами, это известно и без астрологов. Всем нужно купить подарки, накрыть праздничный стол и нарядиться. Однако потратив свои сбережения в декабре, некоторые знаки зодиака снова разбогатеют в январе.
Приятная сумма свалится на Раков неожиданно. Примерно в середине января вам вернут долг или выдадут премию, о которой вы не подозревали. Несмотря на желание отложить деньги до лучших времен, звезды рекомендуют потратить их на себя любимых: купите то, о чем мечтаете или потратьте на вещь, которая давно была нужна, но средств не хватало.
На Дев приятная сумма свалится как снег на голову. Скорее всего, представители знака не сразу поверят в свою удачу. Однако откиньте все сомнения, звезды благодарят вас за упорную работу. Потратить деньги рекомендуется на себя и свои желания. Лучше всю сумму сразу. А вот в долг давать эти деньги категорические не рекомендуется. Высокая вероятность, что их вам не вернут.
Кругленькая сумма, да еще и без особых усилий, ждет в январе Скорпиона. Плутон, который управляет этим знаком, обещает, что прибыль достанется без лишнего труда. Звезды рекомендуют потратить эти деньги на собственные желания. Кроме того, можно порадовать родных материальными подарками. А вот если захотите отложить средства, то вскоре денежная удача от вас отвернется.
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