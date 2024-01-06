Трем знакам зодиака нужно сделать один шаг: иначе январь станет катастрофой

Месяц даст много возможностей

С началом года активизируются обновленные энергетические потоки, которые способны серьезно изменить жизнь. В этом вопросе многое зависит от того, как поведут себя сами люди. Так, представителям трех зодиакальных домов очень важно навести порядок в финансовой сфере. В противном случае, неправильно прожитый январь может обернуться катастрофическими последствиями.





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