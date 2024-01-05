Болезни и потеря денег: названы знаки-неудачники в начале года

Для некоторых январь окажется периодом серьезных испытаний

Наступил Новый 2024 год, на который люди возлагают большие надежды. В традициях нашей страны ждать от очередного 12-месячного периода серьезных изменений. К сожалению, далеко не всем первые недели года принесут счастье.





Дева

Скорпион

Рыбы