"Последний спокойный год": астролог Володина сделала предупреждение

Эксперт говорит, что мира, который мы знали, больше не будет - все изменилось

Астрологические прогнозы для многих – способ заглянуть в будущее и понять, к чему готовиться. Известная предсказательница Василиса Володина рассказала, что может принести наступивший год.

2023-й выдался очень напряженным. Люди терялись, пытаясь понять, что происходит и почему с нами? По словам Володиной, на нашей планете спокойного периода никогда не было. Просто нам, свидетелям теперешних катаклизмов, понятнее то, что происходит с нами. Та же пандемия изменила весь мир, и к этому тоже предстоит привыкнуть.

Василиса Володина считает, что начавшийся в конце 20 века цикл относительно понятных событий заканчивается.



"2024-й – последний спокойный год в том мире, который мы знаем. Старые стандарты, стереотипы, обычаи будут уходить, – отметила астролог.



Володина говорит, что столкновений и конфликтов не станет меньше, но начнется напряжение не раньше следующего года. Астролог советует верить в лучшее, опираться на внутренне чутье и не чураться воображения. Творчество, духовные ценности и опыт человечества поможет не потерять внутренний стрежень.

До мая астролог рекомендует расслабиться и сосредоточиться на чувственных удовольствиях. А вот после физических наслаждений станет недостаточно, и на первый план выйдет обучение, информация и богатство возможностей. Так что Василиса Володина советует обратиться к саморазвитию и самообразованию.

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