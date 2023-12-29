Ядерная война и финансовый сбой: предсказание Глобы на 2024 год

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Новый год, как всегда, несет сюрпризы и перемены. Астрологи проследили путь звезд и делают осторожные предсказания. Тамара Глоба не исключает в ближайшие три года ядерной войны на территории стран Ближнего Востока, однако надеется, что стороны придут к переговорам.
"Они договорятся. Очень хорошее время для построения мира", – отмечает астролог.
Кроме того, эксперт предупреждает о риске воздушных перелетов в новом году и особенно советует проявить внимание путешествующим во время самого праздника. Нелегкий период, по словам эксперта, захватит часть января и февраля, последнюю треть марта и немного – в середине апреля. В конце августа и сентябре нас ждут аварии и поломки разной техники.
Что касается денег, Тамара Глоба предупредила о возможном финансовом сбое в августе и декабре, а также о сюрпризах от доллара во второй половине года. Цифровой валюте она предсказала постепенное развитие.
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