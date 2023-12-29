Трех знаков зодиака предупредили об опасности в начале января

Некоторым нужно быть особенно внимательными

Буквально несколько дней осталось до главного торжества года. Традиционно в новогодние праздники люди стараются проводить время активно, посещают различные мероприятия или просто гуляют с семьей. Однако этот безоблачный и приятный период для некоторых может быть опасным. Кому стоит быть особенно бдительным, рассказали звезды.





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