Трех знаков зодиака предупредили об опасности в начале января

Буквально несколько дней осталось до главного торжества года. Традиционно в новогодние праздники люди стараются проводить время активно, посещают различные мероприятия или просто гуляют с семьей. Однако этот безоблачный и приятный период для некоторых может быть опасным. Кому стоит быть особенно бдительным, рассказали звезды.
Овен
У представителей этого зодиакального дома заметно повышается риск получить серьезную травму или заболеть. Для того чтобы минимизировать возможность такого неприятного развития событий, звезды советуют следить за здоровьем, не пренебрегать температурным режимом, тепло одеваться, а также отказаться от экстремальных видов времяпрепровождения.
Девы
Резкость со стороны представителей этого зодиакального круга может привести к тому, что отношения с близкими людьми будут подорваны и даже разрушены. Звезды предостерегают Дев от скоропалительных выводов. Не позволяйте эмоциям портить вам жизнь. Ссора с близкими в начале года может вылиться в затяжной конфликт.
Рыбы
В начале января Рыбы окажутся в финансовой опасности. В какой-то момент у них может создаться впечатление, что обилие денежных средств позволяет совершить необдуманные покупки. Однако такое финансовое благополучие может оказаться призрачным, велика вероятность, что вскоре представителям этого знака зодиака потребуются деньги, так что не стоит тратить их направо и налево.
К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало
, что некоторым знакам зодиака нужно успеть сделать важный шаг до конца года.