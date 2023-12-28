Три знака зодиака должны успеть сделать важный шаг до Нового года

Нужно правильно подготовиться к начинающемуся периоду

До Нового 2024 года Зеленого дракона остались считанные дни. Однако у вас еще есть время расположить к себе Вселенную. Так, звезды рекомендуют представителям трех зодиакальных домов выполнить важный шаг – а именно распрощаться с прошлым.





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