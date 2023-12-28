Три знака зодиака должны успеть сделать важный шаг до Нового года

Нужно правильно подготовиться к начинающемуся периоду
До Нового 2024 года Зеленого дракона остались считанные дни. Однако у вас еще есть время расположить к себе Вселенную. Так, звезды рекомендуют представителям трех зодиакальных домов выполнить важный шаг – а именно распрощаться с прошлым.
Весы
Весам нужно внимательно проанализировать свои успехи в трудовой сфере. Былые достижения перестают приносить вам удовлетворение. Возможно, пришло время сделать серьезный выбор и сменить сферу деятельности. По крайней мере, можно параллельно заняться собственным делом.
Стрелец
Все обиды завершающегося года Стрельцам нужно оставить в прошлом. В противном случае будущий год будет полон мелких склок и разочарований. Люди, с которыми вы оказались в ссоре, должны либо навсегда покинуть вашу жизнь, либо снова стать близкими друзьями. Пограничное состояние нужно завершить до конца года.
Рыбы
Рыбам пора поставить все точки над i в вопросах, касающихся личной жизни. Если текущие отношения вас не устраивают, не бойтесь порвать эту связь. В будущем году вас ждут новые любовные приключения. Если на амурном фронте все хорошо, самое время поднять вопрос о переводе отношений на новый уровень.
Ранее "Утро.ру" рассказывало
, каким знакам Восточного гороскопа очень повезет в будущем году.