Беда в последние дни 2023 года: каким знакам зодиака не повезет

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Кажетта Ахметжанова рассказала, каким знакам рано расслабляться. Год подходит к концу, однако у этих представителей зодиакальной системы все может измениться в последний момент.
По словам ясновидящей, стоит быть осторожными Овнам. Есть все шансы, что при принятии важных решений вы принесете в свой быт хаос и неурядицы.
У Близнецов есть вероятность, что все планы пойдут под откос в самый последний момент. Неплохо было бы заранее подстраховаться и продумать запасной вариант.
По словам предсказательницы, начеку стоит быть и Девам. Одно острое слово может привести к грандиозному конфликту, который, скорее всего, перед Новым годом будет лишним.
У Весов может рухнуть все, что связано с финансами, деловыми и сексуальными отношениями. Ясновидящая рекомендует взять паузу и взглянуть на ситуацию со стороны.
Ранее астролог назвала самых удачливых знаков зодиака в 2024 году.
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