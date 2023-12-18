Как правильно встретить Новый год во время ретроградного Меркурия

Как правильно встретить Новый год во время ретроградного Меркурия
Фото: unsplash.com
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Астрологи считают, что этот период влияет на многие сферы жизни, и советуют, как избежать проблем

Обратное движение планеты, именуемое в астрологии ретроградным Меркурием, началось 13 декабря и продлится до первого дня 2024 года. Эксперты уверены, что обратный ход планеты не лучшим образом сказывается на финансах, общении, работе и других делах. Специалисты дают советы, как лучше отметить главный праздник года и избежать негатива от звезд.

Воздействие ретроградного Меркурия чувствуют многие. Некоторые люди считают, что период связан с многочисленными неприятностями, однако астрологи полагают, что сложное время напротив, лишь повод научиться вдумчивости, вежливости и внимательности. Так, например, они предупреждают, что Меркурий предпочитает внимательность торопливости. Не помешает лишний раз перепроверить данные и информацию, особенно при покупке техники (которая, кстати, чаще ломается именно в этот период).

Эксперты-астрологи говорят, что главное – соблюдать последовательность. Например, завершить сначала обязательные дела, а потом уделить время покупке подарков близким. Кроме того, следует быть осторожными за рулем: возрастает риск ДТП.

Но как бы то ни было, отменять Новый год не хочется даже в период ретроградного Меркурия. Поэтому астрологи дают рекомендации по отмечанию праздника. Например, советуют выбирать яркие наряды: фиолетовый, зеленый и другие сочные оттенки. Из блюд предпочесть лучше мясо, рыбу, свежие фрукты и овощи, а вот хлеба стоит поставить поменьше, а то и вовсе отказаться от выпечки.

Не забудьте и об украшении дома. Астрологи рекомендуют сделать акцент на яркости и интересности украшений, ведь от этого зависит привлечение удачи. Самые подходящие цвета для домашних декораций – зелены, красный, золотой.

Кстати, хоть ретроградный Меркурий и заканчивается в первый день нового года, астрологи советуют придерживаться рекомендаций еще 2-3 дня.

Ранее мы советовали, как лучше завершить год всем знакам Зодиака.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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