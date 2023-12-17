Критическая фаза: какие знаки зодиака ждут глобальные перемены с 18 декабря

Вторая половина декабря является завершающим периодом года. В это время многие люди могут столкнуться с серьезными переменами в жизни. Для кого-то последние недели уходящего года станут критической фазой. Очень важно принимать правильные решения, чтобы войти в новый двенадцатимесячный период на благоприятной ноте.
Рак
У Раков могут начаться серьезные трудности на работе. Дедлайны, закрытия проектов, подведение итогов года – все это добавит головную боль представителям данного зодиакального круга. Вам необходимо собрать всю волю в кулак и достойно закончить год. При таком развитии событий уже в будущем году можно рассчитывать на колоссальные изменения в карьере – вплоть до серьезного повышения зарплаты и перевода на ответственную руководящую должность.
Водолей
Водолеев ждут перемены в личной жизни. Они могут нести как положительный, так и отрицательный характер. Главная задача представителей этого зодиакального дома – не рубить сплеча. Какое бы предложение не поступило от вашей второй половинки, взвесьте все за и против, прежде чем давать ответ. Для одиноких Водолеев с 18 декабря резко повышаются шансы встретить свою судьбу.
Рыбы
Рыбы во второй половине декабря могут встретиться с серьезным предательством от близкого человека. Обращайте внимание на сигналы Вселенной. Для того чтобы минимизировать негативные последствия от дурного поступка вашего тайного ненавистника, нужно отказаться от ответной агрессивной реакции. Старайтесь держать себя в руках.
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