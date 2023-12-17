Как правильно завершить 2023 год всем знакам зодиака

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Чтобы успешно стартовать в наступающем году, астрологи советуют предпринять определенные шаги в соответствии со своим знаком Зодиака. Давайте разберем рекомендации для каждого.
Овны должны активизироваться физически – запишитесь в спортзал или просто больше гуляйте. Также решите все конфликты с близкими.
Тельцам нужно завершить домашние дела – ремонт, уборку и т.п. Посетите до Нового года концерт или выставку, чтобы зарядиться энергией искусства.
Близнецы должны "распланировать" интеллектуальную деятельность – дочитать начатые книги, сдать экзамены, закончить важные проекты и отчеты.
Ракам необходимо завершить все текущие дела, особенно связанные с семьей. Это "заправит бак" перед стартом 2024-го.
Львы должны ярко проявить себя на предновогодних корпоративах и вечеринках. Так они "зарядят батарейки" популярности.
Девы пусть закроют дела на работе и наведут идеальный порядок дома. Это придаст уверенности в новом году.
Весам нужно выгулять лучшие наряды и встретиться с важными людьми. Это принесет поддержку связей.
Скорпионов ждут декабрьские приключения и острые ощущения. Адреналин зарядит их энергией на весь предстоящий год.
Стрельцам не стоит откладывать запланированные поездки. Лучшее топливо перед новым годом для них – яркие впечатления от путешествий и культурных мероприятий.
Козероги пусть сосредоточатся на рабочих делах и постараются максимально "закрыть" все проекты к концу декабря. Это залог успеха в 2024-м.
Водолеи должны как можно больше общаться с друзьями и близкими. Веселые вечеринки и теплые посиделки станут для них источником сил перед Новым годом.
Рыбы пусть расскажут дорогим людям о своей любви и проведут романтические свидания. Положительные эмоции – вот, на что стоит сделать упор в Новом году.
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