Что запрещено ставить на стол и надевать в Новый год: ответ нумеролога

Рассказываем, как привлечь удачу и изобилие в свою жизнь в праздничную ночь

Подготовка к Новому 2024 году в самом разгаре. Этот праздник является одним из самых важных в жизни россиян, поскольку на него возлагают особые надежды и стараются провести его правильно, чтобы привлечь благоприятные события. Нумеролог Алена Анисимкова рассказала "Утро.ру", что запрещено ставить на стол и надевать в Новый год, а что, напротив, нужно сделать.

На столе в новогоднюю ночь обязательно должны быть грейпфруты, брусника, кедровые орехи. Это то, что будет заряжать человека на финансовое изобилие. На столе надо минимизировать зеленый цвет (овощи и фрукты этого оттенка). Это же касается и декора – зеленые скатерти и аксессуары, свечи лучше исключить. Разумеется, на елку и другие растения в доме это не распространяется. Но каких-то иных ограничений за новогоднем столом нет, Сатурн – это про изобилие, когда надо подать все самое лучшее.

Надевать желательно терракотовый цвет, чтобы загармонизировать все вокруг, а вот зеленый абсолютно точно нельзя. Это связано с тем, что Сатурн, в который мы заходим 31 декабря, в 19-е лунные сутки, будет наполнен ретроградной энергией. Именно ретроградность энергии исключает зеленый цвет, не смотря на то, что исконно он является цветом богатства и изобилия. Вот такой происходит откат, именно поэтому очень важно не запустить ретроградность зеленого цвета и не активировать эту поломку кода Сатурна. Плюс ко всему, Нептун, с которым прощаемся, тоже очень "поломанный", из-за этого люди тоже проживали его через ретроградность и откаты. Нептун – это вода, которая зеленеет, когда наверх выходит все гнилое и нехорошее, все микробы, бактерии. Поэтому как уходящий Нептун, так и приходящий Сатурн исключают в новогодний праздник зеленый цвет.

И еще одно важное напоминание в финале. В ночь с 31 декабря на 1 января, не нужно встречать год Дракона. Он начинается позже, в конце января.

"Но мы с вами не живем по китайскому календарю, а празднуем русский новый год, в русских традиция. Празднуем, встречая архитипы и планеты, которые будут подсвечивать нам путь весь 2024 год", – подытожила специалист.

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