Что запрещено ставить на стол и надевать в Новый год: ответ нумеролога

Что запрещено ставить на стол и надевать в Новый год: ответ нумеролога
Фото: unsplash.com
продолжениеРецепт этого салата выпросили все гости: на Новый год он будет на столе
Рассказываем, как привлечь удачу и изобилие в свою жизнь в праздничную ночь

Подготовка к Новому 2024 году в самом разгаре. Этот праздник является одним из самых важных в жизни россиян, поскольку на него возлагают особые надежды и стараются провести его правильно, чтобы привлечь благоприятные события. Нумеролог Алена Анисимкова рассказала "Утро.ру", что запрещено ставить на стол и надевать в Новый год, а что, напротив, нужно сделать.

На столе в новогоднюю ночь обязательно должны быть грейпфруты, брусника, кедровые орехи. Это то, что будет заряжать человека на финансовое изобилие. На столе надо минимизировать зеленый цвет (овощи и фрукты этого оттенка). Это же касается и декора – зеленые скатерти и аксессуары, свечи лучше исключить. Разумеется, на елку и другие растения в доме это не распространяется. Но каких-то иных ограничений за новогоднем столом нет, Сатурн – это про изобилие, когда надо подать все самое лучшее.

Фото: пресс-служба

Надевать желательно терракотовый цвет, чтобы загармонизировать все вокруг, а вот зеленый абсолютно точно нельзя. Это связано с тем, что Сатурн, в который мы заходим 31 декабря, в 19-е лунные сутки, будет наполнен ретроградной энергией. Именно ретроградность энергии исключает зеленый цвет, не смотря на то, что исконно он является цветом богатства и изобилия. Вот такой происходит откат, именно поэтому очень важно не запустить ретроградность зеленого цвета и не активировать эту поломку кода Сатурна. Плюс ко всему, Нептун, с которым прощаемся, тоже очень "поломанный", из-за этого люди тоже проживали его через ретроградность и откаты. Нептун – это вода, которая зеленеет, когда наверх выходит все гнилое и нехорошее, все микробы, бактерии. Поэтому как уходящий Нептун, так и приходящий Сатурн исключают в новогодний праздник зеленый цвет.

И еще одно важное напоминание в финале. В ночь с 31 декабря на 1 января, не нужно встречать год Дракона. Он начинается позже, в конце января.

"Но мы с вами не живем по китайскому календарю, а празднуем русский новый год, в русских традиция. Празднуем, встречая архитипы и планеты, которые будут подсвечивать нам путь весь 2024 год", – подытожила специалист.

Ранее нумерологи рассказали, кому особенно повезет в 2024 году.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей