Талисман в подарок на Новый год: как выбрать камень по знаку зодиака

Узнайте, что принесет удачу и счастье именно вам

Наши предки считали, что мощь далеких звезд была колоссальна: они влияли на характер и судьбы людей. Современный человек не склонен верить в подобные вещи, но иногда все-таки хочется думать, что определенные вещи и знаки могут приносить нам удачу. И, если вы до сих пор ломаете голову над подарком для близкого человека, то драгоценный камень может стать отличным вариантом. Посмотрим, что говорят об этом астрологи.

На выбор Козерогам – все черные камни, особенно гагат, а также авантюрин и оникс. Авантюрин олицетворяет радость жизни и любовь, проясняет разум.

Водолеям подходят голубые, синие и переливчатые камни вроде сапфира и обсидиана. Они олицетворяют мудрость, красоту, любовь и верность.

Рыбам астрологи советуют носить аквамарины, сапфиры и красные кораллы. Эти камни способствуют преодолению робости и страхов, наделяют внутренней уверенностью в своих силах.

Овнам подходят все красные камни, особенно рубин, а также аметист. Рубин олицетворяет власть, творчество, любовь. Он защищает от болезней и приносит счастье.

Тельцам отводятся прозрачные белые камни, белый коралл, а также разноцветный агат. Агат дарит спокойствие, доброту и защиту от порчи.



У Близнецов скромный, но элегантный выбор – берилл в зеленых тонах. Этот камень покровительствует в науке, любви и путешествиях.

Ракам советуют носить халцедон и изумруд. Изумруд приносит долголетие, мудрость, предохраняет от болезней. Он также помогает общаться с духами предков (если вы вдруг захотите спросить у прадеда, где он закопал клад).

Львам подобают царственные камни – оникс, изумруд, сапфир и др. Более доступен сердолик с оттенками от красного до золотистого. Он укрепляет здоровье и приносит богатство.

Девам предоставлен широкий выбор: авантюрин, горный хрусталь, сапфир, яшма и пр. Например, яркий красно-желтый яшма помогает при женских болезнях и отпугивает призраков. А хрусталь предсказывает будущее, снимает зубную боль.

Для Весов подойдут все прозрачные камни – берилл, алмаз, опал, горный хрусталь, сапфир. Алмаз, царь минералов, спасает от порчи, болезней, придает власть и неуязвимость.

Скорпионам астрологи советуют аметист, черный опал, гранат альмандин. Последний лечит воспаления, гасит гнев, пробуждает жизненные силы.



Для Стрельцов хороши сапфиры, зеленые и красные камни, особенно бирюза. Они даруют здоровье, богатство, улучшают зрение и интуицию.

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