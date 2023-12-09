Чтобы год был удачным: названы лучшие даты для установки елки

Чтобы год был удачным: названы лучшие даты для установки елки
Фото: unsplash.com
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Если сделать все правильно, то последующие 12 месяцев будут удачными

Установка новогодней елки – целое событие для семьи. Однако важно не только, какую ель или сосну вы добудете и как нарядите, но и то, в какой именно день вы назначаете это приятное событие. Астрологи советуют ставить елку в определенные даты.

Дело в том, что, по словам специалистов, разные даты привлекательны по-своему. И если в них не ошибиться, помогут привлечь в новом году радость, удачу, любовь и прочие приятности.

Если поставить елку 14 декабря, то следующий год будет спокойным и душевным. Лучшие часы для установки – 15.00 и 17.00. Дерево, установленное на следующее утро, 15 декабря, добавит в новом году немало целеустремленности, так что можно смело загадывать желания.

А вот 18 декабря обещает сделать очередной календарный период полным магических приключений, загадок, необычных положений и ситуаций. 21 декабря елка приведет в вашу жизнь новых знакомых, это будет время открытой души и свежих впечатлений. Украшать ее лучше после шести вечера.

Накануне католического Рождества наряжать елку тоже полезно, ведь это привлечет в жизнь изобилие – как душевно-эмоциональное, так и финансовое. Семейный Новый год получится романтичным и полным красоты. Впрочем, 25 и 28 декабря – тоже отличные дни. Они символизируют желание заботиться о любимых, так что поставленная в эти дни лесная красавица подарит парам гармонию и понимание в грядущие 12 месяцев.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака в новом году будут самые удачливые.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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