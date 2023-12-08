Лотерейная удача: этим знакам Зодиака в декабре упадет на голову богатство

Лотерейная удача: этим знакам Зодиака в декабре упадет на голову богатство
CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com
Кто-то точно сорвет в конце года джекпот

Кого-то в 2024 году Венера одарит небывалой притягательностью перед противоположным полом. Однако каждого планета любит по-своему – и каждому представителю из знаков Зодиака подарит нечто особенное. Три знака Зодиака ждет богатство – или, как минимум, финансовая удача.

Самыми большими везунчиками окажутся Тельцы. Деньги появятся у них неожиданно и совершенно независимо от их собственных усилий. Кто знает, каким образом? Может быть, неожиданно "упавшее" наследство – или лотерея.

Повезет и Козерогам. Им светит профессиональное продвижение – карьерный рост или подвернувшийся шанс достичь высот уже в другом месте. В декабре звезды рекомендуют вам погасить все накопленные долги – они щедро вознаградят вас материальными благами. А в Новом году вам придется уже перейти к грамотному финансовому планированию, чтобы не копить долги.

Водолеям также на этот раз светит небывалая удача. Не упускайте своего шанса. От вас потребуется только смелость и решительность. Не самая большая расплата за то, чтобы изменить жизнь к лучшему. Звезды советуют вам четко формулировать цели. Пусть и внутри себя – главное, не забывать о собственных приоритетах. Которые, кстати, расставлены верно.

А ранее "Утро" рассказывало, какие испытания готовит Дракон трем знакам зодиака в 2024-м.

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