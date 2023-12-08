Декабрь будет золотым: этому знаку повезет сильнее всего

Неблагоприятных дней в месяце будет больше, чем удачных

Конечно, никакие гороскопы не могут дать точный план наших жизненных событий на ближайшие месяцы, но могут подсказать, в каком направлении нас ждет удача. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет в декабре 2023 года. По ее словам, последний месяц года выдастся противоречивым и неоднозначным.

С одной стороны, не исключены природные катаклизмы и травмирующие события. Декабрь будет богат на сильнейшие снегопады, и жителям северных регионов нужно проявить особую заботу о своей безопасности – остерегаться гололеда, заснеженных крыш и низко висящих сосулек.

С другой стороны, декабрь сулит успех в различных начинаниях, а в сердцах людей поселятся мир и надежда.

Также астролог выделила удачные даты декабря (30-31) и неблагоприятные (1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 26, 28 и 29). Хотя для одного знака зодиака декабрь обещает стать по-настоящему золотым месяцем.

Это Рыбы. Им светят новые возможности, финансовый успех и повышенное внимание окружающих. Одиноких Рыб ожидает встреча любви, а уже состоявших в отношениях – много романтики. Также их ждут путешествия и новые впечатления, полученные идеи позволят добиться карьерного роста в 2024 году. Однако важно не переусердствовать и не забывать о полноценном отдыхе.

Ранее сообщалось, что три знака зодиака должны приготовиться к череде удач и перспектив с 13 декабря.